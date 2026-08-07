eXp Realty International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

eXp Realty International präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

eXp Realty International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,45 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at