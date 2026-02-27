|
27.02.2026 06:31:29
eXp Realty International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
eXp Realty International hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eXp Realty International -0,060 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 1,19 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eXp Realty International 1,10 Milliarden USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,140 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,140 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat eXp Realty International im vergangenen Geschäftsjahr 4,77 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eXp Realty International 4,57 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.