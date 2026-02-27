27.02.2026 06:31:29

eXp Realty International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

eXp Realty International hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eXp Realty International -0,060 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,19 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eXp Realty International 1,10 Milliarden USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,140 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,140 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat eXp Realty International im vergangenen Geschäftsjahr 4,77 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eXp Realty International 4,57 Milliarden USD umsetzen können.

