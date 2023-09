eXp World Holdings beruft Fred Reichheld in den Vorstand

Der Erfinder des Net Promoter®-Systems und einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Kunden- und Mitarbeiterbindung verfügt über einzigartiges Fachwissen im Bereich Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

BELLINGHAM, Wash., Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das "Unternehmen") gab diese Woche die Berufung von Fred Reichheld, dem Erfinder des Net Promoter®-Systems (NPS) in den Vorstand des Unternehmens mit Wirkung zum 7. September 2023 bekannt.



"Wir fühlen uns geehrt, Fred Reichheld in unserem Vorstand willkommen zu heißen", so Glenn Sanford, Gründer, CEO und Vorsitzender von eXp World Holdings. "Für Unternehmen, die wie wir großen Wert auf die Zufriedenheit und Loyalität von Kund*innen und Mitarbeiter*innen legen, ist das Net Promoter-System der heilige Gral. Die regelmäßigen NPS-Umfragen, die wir seit 2016 bei unseren Makler*innen und Mitarbeiter*innen durchführen, sind zur Erfüllung unserer Makler-orientierten Mission von entscheidender Bedeutung. Fred Reichheld teilte seine umfassende Fachkompetenz mit unserem Team auf dem diesjährigen Shareholder Summit. Ich freue mich sehr über seine Berufung in den Vorstand und die künftig noch engere Zusammenarbeit."

Fred Reichheld hat nicht nur das NPS-System entwickelt, er ist auch ein gefragter Redner und Bestsellerautor. In seinem neuesten Buch "Winning on Purpose: The Unbeatable Strategy of Loving Customers" (Die unschlagbare Strategie der Kundenliebe) erläutert er, wie das NPS es Unternehmen ermöglicht, echte Kundenfokussierung zu erreichen und profitables Wachstum zu erzielen, indem die Unternehmen systematisch mehr Kunden zu Promotern machen und die Zahl der Kritiker verringern. Fred Reichheld ist derzeit Fellow der Bain & Company und Gründer der Loyalty Practice des Unternehmens. Er schloss sowohl das Harvard College (B.A., 1974) als auch die Harvard Business School (M.B.A., 1978) mit Auszeichnung ab.

Gleichzeitig mit der Ernennung Reichhelds wird Sir Darren Jacklin aus dem Vorstand ausscheiden, aber weiterhin im Vorstand von eXp Realty Canada tätig sein. Mit Inkrafttreten dieser Änderungen setzt sich der Vorstand von eXp World Holdings aus sieben Mitgliedern, davon vier unabhängigen Mitgliedern, zusammen. Sir Darren Jacklin war fast 10 Jahre lang Vorstandsmitglied von eXp World Holdings.

"Darren Jacklin hat dieses Unternehmen maßgeblich geprägt und wir sind froh, dass er auch weiterhin im Vorstand von eXp Canada tätig ist", so Sanford. "Ich möchte ihm persönlich für die vielen Beiträge danken, die er im Laufe der Jahre geleistet hat. Seine Erfahrung, die er auf vier Kontinenten und in über 50 Ländern gesammelt hat, um Unternehmern und Geschäftsinhabern spezifische und messbare Strategien für ihren Erfolg zu vermitteln, war ein großer Gewinn für uns. eXp Canada wird von seiner Erfahrung und profunden Expertise sehr profitieren."

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty®, Virbela und SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ist mit mehr als 88.000 Maklerinnen und Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Südafrika, Indien, Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai das größte unabhängige Immobilienunternehmen der Welt und expandiert international weiter. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, Aktienprämien für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens zu erhalten. eXp World Holdings und seine Unternehmen bieten ein umfassendes Angebot an Makler- und Immobilientechnologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das Cloud-basierte Maklerunternehmen wird von Virbela unterstützt, einer immersiven 3D-Plattform mit sehr sozialer und kollaborativer Ausrichtung, die es den Makler*innen ermöglicht, besser vernetzt und produktiver zu sein. SUCCESS® Enterprises, verankert durch die Fachzeitschrift SUCCESS® und die dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://expworldholdings.com.

"Safe Harbor"-Erklärung

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können Aussagen zu zukünftigen Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte sowie unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, sie zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Diese Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören Änderungen der Geschäfts- oder sonstigen Marktbedingungen, die Schwierigkeit, das Kostenwachstum auf moderatem Niveau zu halten und gleichzeitig die Einnahmen zu steigern, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, darunter dem zuletzt eingereichten Quartalsbericht auf Formular 10-Q und dem Jahresbericht auf Formular 10-K, beschrieben werden.

Medienkontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Anlegerkontakt

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/097fbd03-129c-44d0-bb81-073f4d26b3a7