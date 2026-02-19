Expand Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Expand Energy hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,720 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Expand Energy im vergangenen Quartal 3,10 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expand Energy 2,23 Milliarden USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 7,57 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expand Energy -4,550 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 11,64 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,26 Milliarden USD umgesetzt.

