|
19.02.2026 06:31:28
Expand Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Expand Energy hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,720 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Expand Energy im vergangenen Quartal 3,10 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expand Energy 2,23 Milliarden USD umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 7,57 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expand Energy -4,550 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 11,64 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,26 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.