Expand Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Expand Energy hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expand Energy -0,850 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Expand Energy 2,52 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 330,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 585,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at