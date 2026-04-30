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30.04.2026 06:31:29
Expand Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Expand Energy lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,060 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 4,52 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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