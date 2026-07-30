Expand Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Expand Energy hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expand Energy ein EPS von 4,02 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Expand Energy im vergangenen Quartal 2,51 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expand Energy 2,81 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at