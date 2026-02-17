Expand Energy Swings To Q4 Profit

(RTTNews) - Expand Energy Corporation (EXE) on Tuesday reported fourth-quarter net income of $553 million or $2.30 per share, compared to a net loss of $399 million or $1.72 per share last year.

Adjusted earnings per share were $2.00, compared to $0.55 per share last year.

Fourth-quarter revenues of $3.272 billion, compared to $2.001 billion last year.