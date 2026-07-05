Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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05.07.2026 11:59:55
Expansion gestoppt: Uber Eats kommt wohl doch nicht nach Österreich
Laut Medienberichten bremsen die Übernahmepläne für Delivery Hero die Expansion von Uber Eats in Europa, auch Österreich ist betroffenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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