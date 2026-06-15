HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Wahrscheinlichster Käufer
|
15.06.2026 08:23:00
Expansion in Asien: Allianz gilt wohl als Favorit für HSBC-Versicherungseinheit in Singapur - Aktie in Grün
Die Gespräche liefen noch und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, hieß es in den Kreisen weiter. Andere Bieter seien weiterhin interessiert. Ein Allianz-Sprecher habe sich zu der Angelegenheit nicht äußern wollen. Ein HSBC-Vertreter sagte lediglich, das Geschäft befinde sich in einer strategischen Prüfung und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden.
Berenberg hebt Ziel für Allianz auf 684 Euro - 'Buy'
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 504 auf 684 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September.
Am Montag notiert die Allianz-Aktie im Tradegate-Handel zeitweise 0,90 Prozent höher bei 390,40 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX) / HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianz
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Allianz auf 684 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12.06.26
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.06.26
|EQS-PVR: Allianz SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10.06.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
09.06.26
|Nach FCAS-Aus: Allianz um Airbus-Tochter will eigenes Kampfjetprojekt starten (Spiegel Online)