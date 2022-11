Expansionskurs klar gebremst: Amazon plant laut Bericht 10.000 Entlassungen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Versandriese Amazon könnte rund 10.000 Mitarbeiter entlassen. So berichtet es zumindest die "New York Times". In der Corona-Pandemie läuft es für den Konzern zunächst sehr gut, es wird kräftig in Expansion investiert. Seit Jahresbeginn steigen Kosten, der Umsatz wächst wegen weltweiter Inflation kaum.