|
02.02.2026 06:31:29
Expat Imoti REIT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Expat Imoti REIT gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal hat Expat Imoti REIT 0,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen EUR umgesetzt worden.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,010 EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz wurden 0,04 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahr betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,04 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.