Expat Imoti REIT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Expat Imoti REIT gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal hat Expat Imoti REIT 0,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,010 EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 0,04 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahr betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,04 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at