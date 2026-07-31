Expat Imoti REIT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Expat Imoti REIT hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Expat Imoti REIT hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen EUR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen EUR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at