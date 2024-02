Expedia-Aktie nachbörslich abgestraft: Expedia kündigt Chefwechsel an

• Expedia erfüllt Jahresprognose• Neuer CEO ab Mai• Aktie nachbörslich tiefrot

Expedia galt in der Corona-Pandemie als einer der Verlierer - wie viele Touristikunternehmen. Die Vorlage der Viertquartals- und Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024 zeigte jedoch, dass sich das Online-Reisebüro sichtlich im Erholungsmodus befindet.

Expedia legt bei Umsatz und Gewinn zu

Im vergangenen Jahresviertel legte der Umsatz von 2,618 Milliarden US-Dollar auf 2,887 Milliarden US-Dollar zu, während der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,26 US-Dollar in Q4 2022 auf 1,72 US-Dollar je Anteilsschein anstieg. Auch auf Jahressicht konnten die Erlöse um rund 10 Prozent auf 12,839 Milliarden US-Dollar gesteigert werden (Vorjahr: 11,667 Milliarden US-Dollar). Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang sogar von 6,79 US-Dollar auf 9,69 US-Dollar nach oben (+43 Prozent).

"Wir haben unsere Jahresprognose erfüllt, Rekordergebnisse erzielt und gleichzeitig eine massive Transformation abgeschlossen und die damit verbundene inhärente Volatilität bewältigt", sagte CEO Peter Kern in der Pressemitteilung zur Bilanz.

"CEO-Übergangsplan" bringt Expedia-Aktie unter Druck

Nach den Kennzahlen veröffentlichte das Unternehmen eine weitere Mitteilung, welche dann hohe Wellen schlug: So soll CEO Peter Kern nach rund vier Jahren abgelöst werden. Ab dem 13. Mai 2024 wird seine Stelle von Ariane Gorin übernommen werden. Kern werde Expedia jedoch nicht vollständig verlassen, wie es heißt. "Nach Abschluss seines Vertrags als CEO wird Herr Kern weiterhin als Vizevorsitzender des Unternehmens und Mitglied des Vorstands fungieren und eng mit Frau Gorin zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Frau Gorin wurde auch in den Vorstand des Unternehmens gewählt", lautet es in der offiziellen Mitteilung.

Gorin ist bei Expedia kein neues Gesicht: Schon seit 2013 arbeitet sie in dem Unternehmen und sorgte unter anderem in der Sparte "Expedia for Business" von 2022 auf 2023 für ein Umsatzwachstum um B2B-Bereich um 33 Prozent. "Wir wollten einen internen Kandidaten für die CEO-Position, und nach einer umfassenden Suche hat der Vorstand festgestellt, dass Ariane aufgrund ihrer vorbildlichen Führung die beste Kandidatin ist", so Barry Diller, Chairman und Senior Executive der Expedia Group.

So reagiert die Expedia-Aktie

Nachdem die Expedia-Aktie im Donnerstagshandel an der NASDAQ noch 3,3 Prozent auf 159,47 US-Dollar zulegen konnte, rauscht sie nachbörslich in die Tiefe. Zeitweise steht ein Abschlag von 13,09 Prozent auf 138,60 US-Dollar an der Kurstafel.

