Expedia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Expedia hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 7,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4,32 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3,79 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at