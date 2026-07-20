Expedia Aktie

Expedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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20.07.2026 05:00:07

Expedia CEO’s defence against AI: ‘People are happiest when they’re planning the trip’

Ariane Gorin faces battle with tech start-ups as she repositions world’s second-largest travel booking companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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