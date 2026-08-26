Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|
26.08.2026 18:25:01
Expedia Executive Sells 3,133 Shares for $1 Million
Craig A. Jacobson, Director at Expedia Group(NASDAQ:EXPE), sold 3,133 shares of common stock at $328.52 per share on Aug. 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($328.52); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($328.31).Expedia Group is a leading global online travel platform with a market capitalization of $40.3 billion and TTM revenue of $15.7 billion, positioning it as a dominant player in the digital travel services industry. The company leverages its diversified brand portfolio and multi-segment business model to capture significant market share across retail travel bookings, B2B travel solutions, and metasearch advertising. Expedia maintains competitive advantages through scale, brand recognition, and an integrated technology infrastructure that enables efficient travel discovery and booking.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
24.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
24.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
24.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Expedia Inc.
|286,70
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.