Expedia Aktie

Expedia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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26.08.2026 18:25:01

Expedia Executive Sells 3,133 Shares for $1 Million

Craig A. Jacobson, Director at Expedia Group(NASDAQ:EXPE), sold 3,133 shares of common stock at $328.52 per share on Aug. 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($328.52); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($328.31).Expedia Group is a leading global online travel platform with a market capitalization of $40.3 billion and TTM revenue of $15.7 billion, positioning it as a dominant player in the digital travel services industry. The company leverages its diversified brand portfolio and multi-segment business model to capture significant market share across retail travel bookings, B2B travel solutions, and metasearch advertising. Expedia maintains competitive advantages through scale, brand recognition, and an integrated technology infrastructure that enables efficient travel discovery and booking.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Expedia Inc. 286,70 -0,66% Expedia Inc.

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