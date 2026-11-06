Expedia: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Expedia hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 7,32 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 4,94 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at