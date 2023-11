Expeditors International of Washington: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Expeditors International of Washington äußerte sich am 07.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expeditors International of Washington 2,54 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,36 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,19 Milliarden USD.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,28 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,29 Milliarden USD gerechnet.

