Expeditors International of Washington hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Expeditors International of Washington hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2,78 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expeditors International of Washington 2,67 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at