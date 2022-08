Expeditors International of Washington mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Expeditors International of Washington gab am 02.08.2022 die Zahlen für das am 30.06.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,84 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,60 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expeditors International of Washington 3,61 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 4,62 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at