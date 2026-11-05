Expeditors International of Washington stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Expeditors International of Washington hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,11 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expeditors International of Washington 2,89 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at