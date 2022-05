Expeditors International of Washington verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Expeditors International of Washington lud am 03.05.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expeditors International of Washington 1,67 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,66 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expeditors International of Washington einen Umsatz von 3,36 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,21 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at