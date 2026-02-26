26.02.2026 06:31:29

Expeditors International of Washington vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Expeditors International of Washington präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expeditors International of Washington 1,68 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,82 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Expeditors International of Washington hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,72 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,42 Prozent auf 11,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 5,93 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 11,04 Milliarden USD gelegen.

