Expensif a Aktie

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WKN DE: A3C7DV / ISIN: US30219Q1067

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15.11.2026 03:06:40

Expensify: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Expensify (NASDAQ:EXFY) raised its full-year free cash flow guidance, which measures cash left after operating expenses and equipment purchases. Cash generation provides financial runway as it transitions users to its updated platform. Three things management said stand out.

It's running a dual-track business in which new product growth offsets legacy account losses. Annual recurring revenue, or predictable yearly subscription value, on the new platform reached over $13 million.

Adding integrated booking tools addresses a primary reason clients previously canceled subscriptions. Quarterly travel bookings climbed 40% year over year, turning a former churn risk into an active growth driver.

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