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08.05.2026 06:31:29
Experience Investment A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Experience Investment A ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Experience Investment A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,07 Prozent auf 67,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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