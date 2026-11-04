Experience Investment A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Experience Investment A hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Experience Investment A -0,040 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Experience Investment A 74,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at