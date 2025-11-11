Experience Investment A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Experience Investment A hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Experience Investment A einen Gewinn von -0,030 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 49,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at