05.03.2026 06:31:28
Experience Investment A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Experience Investment A veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Experience Investment A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 54,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,480 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,350 USD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 197,14 Millionen USD, gegenüber 248,69 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 20,73 Prozent präsentiert.
