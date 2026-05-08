Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Analysteneinschätzung 08.05.2026 16:16:00

Experte bestätigt Bayer-Kursziel - Aktie reagiert kaum

Experte bestätigt Bayer-Kursziel - Aktie reagiert kaum

Ein Analyst bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Anlegern stehe die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall zunächst klar im Fokus, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Expertenkommentare sprächen für einen günstigen Ausgang. Weston hält den Glyphosat-Vergleich allerdings für ähnlich bedeutend. Die Bayer-Aktie zeigt sich am Freitag im XETRA-Handel weitestgehend unbeeindruckt von der UBS-Einschätzung: Zeitweise notiert das Papier 0,24 Prozent tiefer bei 37,34 Euro.

/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT

ZÜRICH (dpa-AFX)

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