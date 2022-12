Experte mit Resümee: Für Investoren war 2022 "kein erfreuliches Investmentjahr"

2022 geht auch in Sachen Veranlagung als Ausnahmejahr in die Geschichte ein.

"Die Performance war eigentlich durch die Bank negativ", so der Anlage-Chef der Erste Asset Management (EAM), Gerold Permoser, am Donnerstag in einer Pressekonferenz. "Sowohl Aktien als auch Renten hatten zu kämpfen", hielt EAM-CEO Heinz Bednar mit Blick auf die extrem hohe Inflation, Ukraine-Krieg und Corona fest. Die Inflation sollte sich den Marktexperten zufolge 2023 beruhigen.

Die schlechte Marktentwicklung heuer getrieben hätten die massive Teuerung und die Reaktion der Zentralbanken. "Wir haben Inflationsraten, die wir Jahrzehnte nicht gesehen haben", betonte Permoser. "In den USA ist das auch die Überhitzung, in Europa ist das vor allem die importierte Inflation", erklärte der Investment-Chef.

"Ein schwieriges, kein erfreuliches Investmentjahr", resümierte Bednar rückblickend. Positiv performt hätten heuer zumindest Rohstoffe, Versicherungen und Biotechnologie beziehungsweise Medizintechnik. "Sonst war es sehr schwer, da nicht nur die Aktienseite, sondern auch Renten heuer wirklich Schwierigkeiten hatten", berichtete der EAM-Chef. Ende 2022 hatte das Unternehmen den Angaben zufolge 77 Mrd. Euro "under management", derzeit sind es nur 68,4 Milliarden - ein deutlicher Rückgang.

In den Portfolios hätten Immobilien über die letzten Jahre an Gewicht gewonnen und zur Stabilisierung einen sehr wichtigen Beitrag geliefert. Verkauft würden hauptsächlich Fonds mit nachhaltiger Ausrichtung sowie Fonds, "die Inflationsimmunisierung darstellen", also etwa Immobilien.

Der massive Preisauftrieb sollte sich den Angaben zufolge 2023 beruhigen. "Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr einen deutlichen Rückgang der Inflation sehen werden", sagte Permoser. "Es werden sich sehr viele Verwerfungen auflösen oder zurückgehen." Das letzte Jahr sei geprägt gewesen von Covid, gestörten Lieferketten, hohen Transportkosten und Chips, die gefehlt haben. "Davon hat sich sehr viel beruhigt." Und selbst in China, wo es immer noch Corona-Lockdowns gebe, seien die Exporte gestiegen.

Die Rohstoffpreise seien "wegen des Ukraine-Kriegs geradezu explodiert", strich Permoser hervor. Bei Öl gebe es eine Entspannung und selbst bei den heiklen Märkten wie Gas habe man eine Entspannung gesehen. "Die Inflation wird im nächsten Jahr herunterrollen", erwartet der Anlage-Chef für 2023. Die Zentralbanken hätten reagiert. Bis auf wenige Ausnahmen - Venezuela, Russland, Türkei und China - würden die Zinsen derzeit überall erhöht.

"Man traut den Zentralbanken zu, dass sie die Inflation immer noch im Griff haben", meinte Permoser. Zinsanhebungen wirkten "zeitverzögert" - nach etwa 18 Monaten. "Gegen Ende 2023 werden die Zinserhöhungen voll durchschlagen."

Das Schlimmste haben wir den Angaben zufolge wahrscheinlich hinter uns. Die Erste Asset Management sei derzeit priorisiert in Aktien, High-Yield-Anlagen und Schwellenländer gewichtet. Europa sei in den Portfolios übergewichtet. Betreffend Branchen sei die EAM in der Rotation. "Wir haben eher defensive Branchen wir Gesundheit, Basiskonsum, Energie und Banken, die von den steigenden Zinsen profitieren sollten; wir gehen wieder stark in technologielastige Titel, in die Industrie und in nachhaltige Titel - Photovoltaik und Wärmepumpen boomen", so Permoser. "Wir fahren aber auf Sicht."

Es gibt also noch keine Entwarnung. Der angespannte US-Arbeitsmarkt bereite immer noch Probleme. Die Gefahr einer Rezession ist also noch nicht gebannt. Aber: "Ein zweites Jahr wie dieses brauchen wir, glaube ich, nicht zu befürchten für nächstes Jahr", sagte Bednar.

Die Gas-Situation sei aber schwierig. "Gas ist knapp und wird knapp bleiben", so der Vorsitzende der EAM-Geschäftsführung. Die Lager in Europa seien voll. "Wir haben alles leergekauft." Wenn China, das sich bereits zuvor mit Gas eingedeckt habe, nächstes Jahr wieder als Nachfrager dazukomme "und wir aus Russland gar nichts mehr bekommen", dann sei die Situation keine leichte. Bei LNG (Flüssiggas, Anm.) sei man auf der Infrastrukturseite begrenzt. "Es wird darauf ankommen, wie wird der Winter und wie verhalten wir uns? - ziehen wir uns wärmer an, sparen wir?", so Bednar. "Die Gassituation wird im nächsten Jahr sicher angespannt bleiben."

kre/sag

(APA)