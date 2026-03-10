Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
10.03.2026 18:53:18
Experte sieht harte Einschnitte: "Die Party ist vorbei - VW-Mitarbeiter müssen Kröten schlucken"
Das schwarze Autojahr 2025 ist nicht das Ende der schweren Krise der Branche. Volkswagen leidet besonders. Wie der Konzern den Karren aus dem Dreck ziehen könnte, erklärt Branchenexperte Stefan Bratzel im Interview mit ntv.de.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
