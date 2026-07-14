Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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14.07.2026 17:23:26
Experten warnen vor Dominoeffekt: VW-Standorte könnten zu deutschen Detroits werden
Zehntausende Jobs weg, Werke geschlossen - so drastisch könnte es bei VW kommen. Experten glauben zwar, dass die Einschnitte am Ende geringer als befürchtet ausfallen werden. Aber: Wenn VW strauchelt, drohen Dominoeffekte für die gesamte Wirtschaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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