Experten wollen bei privater Altersvorsorge mehr Transparenz und Effizienz

BERLIN (Dow Jones)--Eine Expertengruppe hat der Bundesregierung eine Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge empfohlen, die breite Zielgruppen erfassen, geringe Kosten verursachen und einfacher erklärbar sein soll. Außerdem sollte sie eine zielgruppengerechte und transparente Förderung vorsehen sowie verschiedene Angebote für verschiedene Risikotypen anbieten, wie es in dem Abschlussbericht der von der Bundesregierung eingesetzte Fokusgruppe private Altersvorsorge heißt. Die Experten schlagen zudem vor, den Höchstbetrag beim Sonderausgabenabzug zu erhöhen oder künftig zu dynamisieren.

Die Fokusgruppe empfiehlt außerdem ein System, bei dem untere Einkommensgruppen, junge Menschen und Eltern von Kindern oder junge Erwachsene in Ausbildung besonders hohe Förderungen erhalten sollen. Daneben sollte Flexibilität bei der Auszahlung ermöglicht und auch Änderungen am aktuellen Riester-Bestand zugelassen werden.

"Ziel einer Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge sollte aus Sicht der Mehrheit der Fokusgruppe sein, ein effizientes Angebot zur Lebensstandardsicherung nach Renteneintritt für breite Bevölkerungsgruppen zu schaffen, sofern sie über eine hinreichende Sparfähigkeit verfügen", heißt es in dem 132-seitigen Abschlussbericht.

Mehrheit gegen öffentlich verantworteten Altersvorsorgefonds

Eine Mehrheit der Fokusgruppe hat sich gegen einen öffentlich verantworteten Altersvorsorgefonds ähnlich dem Modell in Schweden ausgesprochen. Diesen Mitgliedern der Fokusgruppe ist es wichtig, den spezifischen Charakter der drei Säulen der Alterssicherung und die Produktvielfalt in der geförderten privaten Altersvorsorge zu erhalten. Eine Minderheit in der Gruppe sprach sich für solch einen öffentlich verantworteten Altersvorsorgefonds aus, da er gerade für passive oder finanziell weniger informierte Altersvorsorgende Vorteile biete.

Das Bundesfinanzministerium erklärte, es werde die Empfehlungen der Fokusgruppe aufnehmen und unter deren Berücksichtigung gemeinsam mit dem zuständigen Ressorts einen Vorschlag für die grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge erarbeiten.

Der Fokusgruppe gehören neben Finanz-, Arbeits- und Wirtschaftsministerium und den Anbieterverbänden GDV und BVI Bundesverband Investment und Asset Management Vertreterinnen und Vertreter von Verbraucherschutz, Sozialpartnern, betrieblicher Altersversorgung und Wissenschaft an. Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Deutsche Rentenversicherung Bund und Bundeskanzleramt können laut Finanzministerium als ständige Gäste teilnehmen.

