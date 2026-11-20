Die Euphorie nach dem starken Debüt des KI-Unternehmens Anthropic an der Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag scheint etwas nachzulassen. Die Entwicklung erinnere an den Börsengang von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX, sagte Börsenexpertin Monika Rosen am Freitag zur APA. "Die Eröffnung war sehr euphorisch, aber dann konnte dieses Momentum nicht gehalten werden und das sehen wir hier jetzt auch." Vorbörslich lag die Anthropic-Aktie bereits rund sieben Prozent im Minus.

Erste Risse in der Euphorie um die Anthropic-Aktie

"Anthropic ist der Leuchtturm der KI-Branche, man hat große Hoffnungen in die IPO gesetzt, die wurden auch am Tag der ersten Notiz erfüllt", erklärte die Expertin von e-fundresearch. Mittlerweile zeigten sich jedoch "erste Risse". Unternehmen aus dem Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) verzeichneten "Wachstumsraten, von denen alle nur träumen könnten." Gleichzeitig müssten sie diese Erwartungen auch erfüllen, betonte Rosen mit Verweis auf den vorbörslichen Kursrückgang.

Ungewöhnlicher Börsengang mit hohen Erwartungen

Dass man an ein Unternehmen wie Anthropic glaubt, das hohe Verluste schreibt, ist nach Ansicht Rosens für die vergangenen Jahre schon eher ungewöhnlich. Grundsätzlich werden Gewinne verlangt, allerdings gebe es Ausnahmen: Weltraum und KI. Bei beiden Themen seien die Anlegerinnen und Anleger der Meinung, dort spiele sich die Zukunft ab. "Dass KI monumental ist, wird verstanden, beim Weltraum liegt es auf der Hand", sagte Rosen. Mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Mrd. Dollar (97,6 Mrd. Euro) legte Anthropic einen Rekord-Börsengang hin. Es übertraf damit deutlich die Einnahmen von SpaceX, das erst im Juni den alten Bestwert aufgestellt hatte.

Eine "signifikante Zahl" sieht Rosen in der Entwicklung der Kundinnen und Kunden - vor allem Geschäftskunden - von Anthropic, die pro Jahr 100.000 Dollar oder mehr bei dem KI-Unternehmen ausgeben. Zu Jahresbeginn lag die Zahl bei 1.500, Ende September waren es 12.000. Auf diese Wachstumsrate "wird jetzt gesetzt", erklärte die Expertin. Da sehe man Verluste "eher nach". Bei anderen Unternehmen, die an die Börse gehen, sei das anders, dort würden Investoren in der Regel bereits Gewinne erwarten.

Anthropic-Aktie gibt nach starkem Börsendebüt nach

Anthropic hatte den ersten Handelstag erfolgreich beendet. Zum Handelsschluss behaupteten sich die Aktien mit 97,17 US-Dollar 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Der erste Kurs war noch bei 111,50 Dollar gelegen und das frühe Tageshoch bei 115,10 Dollar. Im vorbörslichen Handel Freitagmittag notierte die Aktie bei rund 90 US-Dollar.

Nasdaq-100 unter Druck: Tech-Sektor braucht neue Impulse

Der fulminant gestartete Tech-Auswahlindex Nasdaq-100 verabschiedete sich unterdessen 2,21 Prozent tiefer mit 26.517,05 Punkten aus dem Handel. Der Börsengang von Anthropic könne den gesamten Technologie-Sektor "nicht nach oben ziehen", da müsse sich schon das "Sentiment gegenüber Tech insgesamt verbessern", sagte Rosen. Eine Schwäche in der Branche könne auch auf andere Sektoren entsprechend abfärben. "Wir brauchen das Zugpferd Amerika und Tech, damit bei uns die Stimmung gegenüber der Börse grundsätzlich positiv bleibt, und das haben wir gerade offenbar nicht", betont Rosen.

APA