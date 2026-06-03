Gravity Aktie

Gravity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DP32 / ISIN: US38911N1072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Watchlist
>
03.06.2026 02:05:00

Experts Believe "SpaceX's IPO Is a Bet Gravity Doesn't Apply to Elon Musk." Here's the Truth.

Analysts aren't too hot on the upcoming SpaceX IPO. "SpaceX's IPO Is a Bet Gravity Doesn't Apply to Elon Musk" reads the headline of one Wall Street Journal report. The warnings of that report should have every investor who's curious about the IPO stock reconsidering their interest."The SpaceX IPO filing is full of so many red flags that it would have scuttled other launches," the report concludes. "But the laws of gravity don't apply here, in part because of years of work by Elon Musk to build his business empire with the eager assistance of everyday investors. He's tapped into a collective social-media psyche that runs on vibes and enthusiasm and hope for a better future that he has become so masterful at selling."These warnings come after a successful test launch of SpaceX's Starship megarocket last week -- a critical proof point of SpaceX's ability to execute on key growth initiatives, which include everything from orbital data centers to a permanent human base on the moon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gravity Co LtdShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/4 Sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Gravity Co LtdShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/4 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:23 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
07:14 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt in Rot -- ATX und DAX letztlich niedriger -- Tokio schlußendlich weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street ging es deutlich nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen