Gravity Aktie
WKN: A0DP32 / ISIN: US38911N1072
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03.06.2026 02:05:00
Experts Believe "SpaceX's IPO Is a Bet Gravity Doesn't Apply to Elon Musk." Here's the Truth.
Analysts aren't too hot on the upcoming SpaceX IPO. "SpaceX's IPO Is a Bet Gravity Doesn't Apply to Elon Musk" reads the headline of one Wall Street Journal report. The warnings of that report should have every investor who's curious about the IPO stock reconsidering their interest."The SpaceX IPO filing is full of so many red flags that it would have scuttled other launches," the report concludes. "But the laws of gravity don't apply here, in part because of years of work by Elon Musk to build his business empire with the eager assistance of everyday investors. He's tapped into a collective social-media psyche that runs on vibes and enthusiasm and hope for a better future that he has become so masterful at selling."These warnings come after a successful test launch of SpaceX's Starship megarocket last week -- a critical proof point of SpaceX's ability to execute on key growth initiatives, which include everything from orbital data centers to a permanent human base on the moon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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