Expion360 präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Expion360 vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,46 Prozent auf 2,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Expion360 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at