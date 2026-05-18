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18.05.2026 06:31:29
Expion360: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Expion360 präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -0,370 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Expion360 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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