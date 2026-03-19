Expion360 zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Expion360 hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -20,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,2 Millionen USD ausgewiesen.

Expion360 vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,130 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -21,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 71,71 Prozent auf 9,65 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,62 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at