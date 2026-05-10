CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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10.05.2026 13:46:01
Expiring Options Drove the CEO's Sale — Not a Change in Conviction
David Overton, Chairman and CEO of The Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), reported the indirect sale of 104,000 shares through option exercise and immediate disposition on May 1, 2026, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($61.02); post-transaction value based on May 1, 2026 market close ($60.20).Note: 1-year price change calculated as of May 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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