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01.06.2026 06:31:29
Explicit Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Explicit Finance präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Explicit Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Explicit Finance im vergangenen Quartal 6,7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 71,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Explicit Finance 23,7 Millionen INR umsetzen können.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 INR vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Explicit Finance mit einem Umsatz von insgesamt 32,71 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,89 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -51,82 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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