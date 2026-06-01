Meteor Aktie
WKN DE: 663893 / ISIN: DE0006638935
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01.06.2026 13:47:00
Explodierter Meteor: Feuerball über Boston lässt Häuser wackeln
Über der US-Ostküste ist am Wochenende ein Meteor explodiert und hat die Menschen aufgeschreckt. Aufgezeichnet wurde der Vorfall sogar von einem Satelliten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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