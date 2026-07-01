ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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01.07.2026 09:59:00
Exploitarium: Anonymer Sicherheitsforscher veröffentlicht zwei Dutzend Zero-Days
Von PHP bis RustDesk: Der Unbekannte hat mit KI-Unterstützung Sicherheitslücken in allerlei quelloffener Software entdeckt und publik gemacht [--] als Geschenk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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