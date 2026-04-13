TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
13.04.2026 13:56:28
Exploration: TotalEnergies and TPAO sign a Cooperation Agreement
Download the Press ReleaseParis / Istanbul, April 13, 2026 – TotalEnergies and Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) signed today a Memorandum of Understanding (MoU) on exploration opportunities.The MoU provides a framework for technical collaboration, including a joint assessment of exploration opportunities in the Black Sea region of Türkiye as well as internationally.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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