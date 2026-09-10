TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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10.09.2026 08:06:56
Exploration in Angola: TotalEnergies Announces a new Discovery on Block 17 and Enters New Exploration Blocks
- Fast-track development of Acacia-5, a new oil discovery on Block 17 (TotalEnergies, operator 38%)
- Second exploration success recorded in 2026 in Angola following the recent discovery announced in Block 0 (TotalEnergies, 10%)
- Entry as operator (TotalEnergies, 40%) into 2 new exploration blocks close to existing operated hubs
Luanda, September 10, 2026 – On the occasion of tWeiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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