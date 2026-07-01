Medallia Aktie
WKN DE: A2PL9R / ISIN: US5840211099
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01.07.2026 13:13:32
Exploring the tangled economics of private credit through the Medallia faceplant
Equity wipeout, debt distressed . . . trebles all round?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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