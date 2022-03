Explosion in japanischer Fabrik - mindestens ein Verletzter

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist bei einer Explosion in einer Chemiefabrik mindestens ein Mensch verletzt worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Dienstag berichtete, ereignete sich der Vorfall in einer Fabrik für Explosivstoffe für die Bauindustrie in der südjapanischen Provinz Miyazaki. Anwohner berichteten von einer enorm lauten Detonation, durch die Fensterscheiben mehrerer Häuser in der Umgebung zerbarsten, wie der Sender meldete. Dabei brach Feuer aus, eine Person wurde der Feuerwehr zufolge verletzt. Das Schicksal einer weiteren Person war zunächst unklar. Die Fabrik gehört einer Tochterfirma des japanischen Chemiekonzerns Asahi Kasei./ln/DP/eas