Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
30.07.2026 03:03:20
Explosions in Kyiv after Zelenskyy warns of Russian strikes
At least one person was killed in a Russian air strike on Ukraine's capital, Kyiv. President Volodymyr Zelenskyy had warned that Russia had "prepared a massive attack," citing air force reports.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!