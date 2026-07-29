Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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30.07.2026 00:43:19
Explosions reported in Kyiv after Zelenskyy warns of Russian strikes
Ukraine's Zelenskyy had warned that Russia had "prepared a massive attack," citing air force reports.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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