Expo Gas Containers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Expo Gas Containers äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 137,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 22,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expo Gas Containers 178,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at